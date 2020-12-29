Попытки реванша могут привести к исчезновению Армении

Если Армения решится на попытки взять реванш, это будет грозить катастрофой ей самой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, об этом предупредил военный эксперт Михаил Ходаренок в программе "Соседи".

"По моим оценкам, если сейчас реваншистские настроения победят и будет предпринята какая-то попытка продолжения боевых действий, то это может кончиться для армянской стороны еще худшей катастрофой", - заявил он.

Признав, что осознать поражение в Карабахской войне армянскому народу невероятно тяжело, Михаил Ходаренок призвал Ереван здраво отдавать отчет в возможностях страны, подчеркнув, что результатом еще одной войны может стать исчезновение Армении как независимого государства.

Напомним, ряд оппозиционных армянских политиков неоднократно выражали недовольство подписанием трехстороннего заявления от 9 ноября, выражая явно реваншистские настроения.