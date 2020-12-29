Победа Азербайджана вызвала глубокий моральный и психологический шок в Армении - депутат
Азербайджанская армия, одержав под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева славную победу в 44-дневной Отечественной войне, нанесла Армении колоссальный удар не только с военной точки зрения, но и в политическом, экономическом и морально-психологическом отношении.
Как передает Day.Az, об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.
Она отметила, что 44-дневная война и сокрушительное поражение вызвали серьезный социально-экономический кризис, напряженную морально-психологическую ситуацию в Армении, а противостояние в этой стране достигло своего пика: "На протяжении многих лет армянские лидеры говорили об Армении как о "непобедимом государстве" с "сильной армией". Однако 44-дневная Отечественная война еще раз доказала, что создававшийся Арменией "героический образ" своей армии - всего лишь миф, ложь. Правительство Армении продолжало обманывать свой народ и непосредственно во время Отечественной войны, говоря, что армянская армия якобы "наступает", в то время как азербайджанская армия брала высоту за высотой, освобождала села, города и районы. Освобождение в итоге нашей победоносной армией города Шуша - жемчужины Карабаха полностью сломило сопротивление Армении, которая наконец осознала, что ложь уже бессмысленна. Разумеется, армянская общественность после заставшей ее врасплох капитуляции Армении была глубоко шокирована, она осознала, что на протяжении долгого времени ее кормили ложью".
Депутат добавила, что сегодня уже и самые высокопоставленные официальные лица Армении признают всю плачевность ситуации в этой стране: "Президент этой страны Саркисян сказал, что за прошедшие годы Азербайджан прилагал огромные усилия для строительства армии, ее оснащения современным вооружением, а Армения приняла свою мечту за реальность. Словами "Армения говорила о сильной армии, но в действительности этого нет" он фактически признал, что руководство этой страны-оккупанта водило за нос собственный народ. Однако эти признания запоздали и уже никак не смогут помочь. Если бы руководство Армении в свое время одумалось, то не столкнулось бы с сегодняшними реалиями".
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