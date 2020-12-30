ЕС и ВОЗ передали Азербайджану медицинские принадлежности для лечения больных коронавирусом

ЕС и ВОЗ передали минздраву Азербайджана 52 монитора пациента, 258 назальных канюль, 258 масок Вентури, 123 пульсоксиметра, запчасти к медицинскому оборудованию для использования в лечении тяжелобольных, заразившихся COVID-19, а также 987 тысяч пар перчаток для медработников для оказания помощи в безопасной борьбе с пандемией COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Медпринадлежности были доставлены в страну представительством ВОЗ в Азербайджане при финансовой поддержке ЕС в рамках проекта "Инициатива солидарности для здоровья".

Отметим, что 27 марта 2020 года ЕС объявил, что выделил большой пакет помощи для предотвращения распространения пандемии COVID-19, выявления и борьбы с вирусом в шести странах Восточной Европы и на Кавказе, включая Азербайджан.

В рамках инициативы Азербайджану в июле и сентябре были переданы два груза, состоящих из индивидуальных защитных средств и медицинских принадлежностей.

"Третий и четвертый грузы, состоящие из индивидуальных защитных средств и медицинских принадлежностей, передаваемые Азербайджану в ходе сегодняшней церемонии подписания, являются очередным примером партнерства и командной работы между ЕС, ВОЗ и Азербайджаном", - сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

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