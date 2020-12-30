Внесено изменение в Налоговый кодекс.

Как сообщает Day.Az, компенсации, выплачиваемые юридическим лицам в соответствии с законом "О закупке земель для государственных нужд" не будут облагаться налогами.

В связи с этим в Налоговый кодекс вносится соответствующее изменение. В соответствии с пунктом 150.1.9 Налогового кодекса нотариус, утверждающий договора о предоставлении земельных, жилищных и нежилых участков, обязан удерживать налог у плательщика. В соответствии с изменением требование этого пункта уже распространяется на физических лиц. То есть, нотариус, утверждающий представляемые физическими лицами договора о предоставлении земельных, жилищных и нежилых участков, обязан удерживать налог у плательщика.

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса и принят в третьем чтении.