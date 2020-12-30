Армяне, придется смириться с новой реальностью!

В то время как Азербайджан восстанавливает освобожденные территории и во всю готовится к мирной жизни, Армения все еще не может избавиться от военных флешбэков и фантомных болей. Причем в последнее время руководство страны вроде как смирилось с поражением и даже открестилось от напавших на азербайджанских военнослужащих боевиков в Карабахе. Зато жители приграничных районов Армении продолжают пребывать в состоянии массового психоза.

Как передает Day.Az, так в конце декабря на дороге Горис-Кафан азербайджанские военные установили безобидный баннер с надписью "Добро пожаловать в Азербайджан" - отдельные участки этой дороги проходят через территорию Азербайджана. Но даже после освобождения Карабаха от оккупации жители Армении все также могут свободно ездить на север страны и обратно без каких-либо проблем, хотя азербайджанские пограничнике вполне могли бы установить парочку дополнительных постов досмотра.

Очень странно и жалко на этом фоне выглядит позорный инцидент, произошедший вскоре после установки баннера: жители Армении на уровне школьника-хулигана решили вымести все свои обиды на плакате. Сперва недовольный местный житель записал на видео процесс установки плаката, при этом за кадром он отчаянно ругает премьера Никола Пашиняна, а позже другой вандал разрисовал балончиком азербайджанский баннер, получив за эту "храбрую" акцию восторженные реакции в соцсетях.

Волну ненависти к привествующей табличке на азербайджанской территории поддержала заместитель руководителя общины Гориса Ирина Йолян, которая на своей странице в Facebook намекнула на "очередную сдачу интересов Армении со стороны Пашиняна".

Отбросим в сторону сравнения успехов армян в реальных боевых действиях и борьбе с плакатами. Интерес вызывает тот факт, что очевидно доброжелательный акт со стороны Азербайджана, который без проблем пропускает мирных жителей разгромленной Армении через свою территорию, встретил такую вот "благодарность".

Спустя всего сутки именно на этом участке трассы произошло смертельное ДТП с участием армянских военных. Автомобиль Mitsubishi Montero выехал за пределы трассы и упал в ущелье на глубину около 400 метров. По предварительной информации, погибли 2 человека.

Можно лишь предположить, что армянские военнослужащие сильно нервничали, проезжая по территории Азербайджана, и на фоне учащенного сокращения определенных мышц в организме не справились с управлением.

В таких случаях принято говорить о карме, ну а табличку мы уже восстановили. Армяне должны понять, что оккупация земель Азербайджана больше невозможна и надо смириться с международно признанными границами. И не стоит забывать, что больше нет никакого "арцаха".