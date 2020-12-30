Москва высоко ценит усилия Баку стабилизировать ситуацию в Карабахе

Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью ТАСС сказал глава МИД России Сергей Лавров.

"С удовлетворением отмечаем настрой Баку и Еревана выполнять взятые на себя обязательства, вести дело к общей стабилизации обстановки. Хотел бы отметить высокую степень кооперабельности, проявляемой сторонами в решении вопросов, возникающих "на земле". Россия в свою очередь продолжает ответственно и эффективно исполнять свою функцию гаранта прекращения огня. Провокационных действий в отношении российских миротворцев пока не отмечено.

На повестке дня - недопущение любых нарушений режима прекращения огня, а также очистка местности от взрывоопасных предметов, обмен военнопленными и телами погибших, обеспечение безопасности возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, решение острых гуманитарных вопросов, сохранение исторических памятников, независимо от их конфессиональной принадлежности, разблокирование транспортных и экономических связей. По всем этим направлениям есть определенный позитив, но возникают и проблемы, неизбежные с учетом неординарности ситуации.

Что касается обсуждения до сих пор не решенных политических вопросов, могу вновь подтвердить нашу готовность как в национальном качестве, так и по линии сопредседателей минской группы ОБСЕ оказывать содействие в организации таких встреч, как только стороны будут к этому готовы", - сказал он.