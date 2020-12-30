https://news.day.az/politics/1302891.html Милли Меджлис принял закон об учреждении посольства Азербайджана в Афганистане
Милли Меджлис принял закон об учреждении посольства Азербайджана в Афганистане
Будет учреждено посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Афганистан.
Как сообщает Day.Az, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.
Согласно законопроекту, в городе Кабул будет учреждено посольство Азербайджана.
Проект был вынесен на голосование и принят.
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