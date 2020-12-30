Милли Меджлис принял закон об учреждении посольства Азербайджана в Афганистане

Будет учреждено посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Афганистан.

Как сообщает Day.Az, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно законопроекту, в городе Кабул будет учреждено посольство Азербайджана.

Проект был вынесен на голосование и принят.