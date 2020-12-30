ВС Азербайджана доказали, что могут решать поставленные задачи

Армения, возможно, недооценила боеспособность вооруженных сил Азербайджана и их готовность решать задачи, поставленные верховным главнокомандованием. Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, об этом в информационно-аналитической программе "Соседи" заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

"Многие делали аналогичные выводы по первой Карабахской войне. И в начале у меня тоже были определенные сомнения в том, позволят ли боеспособность, боевая выучка и стремление одержать верх в вооруженной борьбе, решить поставленную Президентом Ильхамом Алиевым задачу. У меня такие сомнения были, но в общем то ВС Азербайджана на этом этапе показали, что они могут решать задачи. И вот этот конфликт был в течение достаточно короткого времени завершен", - поведал он.

Эксперт подчеркнул, что Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву удалось создать тот инструмент, который решает политические и стратегические задачи. "По сути дела, что такое война? Война - это продолжение политики другими средствами. Но чтобы у того или иного политика или стратега была возможность продолжать эту политику другими средствами, нужен инструмент, который называется вооруженные силы", - пояснил Ходаренок.

По его словам, Азербайджану удалось и технически оснастить, и довести боеготовность и боеспоснобность до нужного уровня, и в конечном итоге одержать верх в этой вооруженной борьбе.