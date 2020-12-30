Трем матерям шехидов предоставлено азербайджанское гражданство

Нескольким матерям шехидов распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2020 года было предоставлено гражданство Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в Государственной миграционной службе, это мать Мирзоева Ильгара Анзор оглу, погибшего во время товузских боев 14 июля 2020 года и удостоенного звания "Национальный Герой Азербайджана" распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 9 декабря 2020 года - Мирзоева Гюльнар Абдулла гызы, мать погибшего в боях за территориальную целостность Азербайджана, награжденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 декабря 2020 года медалью "За Отчизну" Алиева Ромира Рашадат оглу - Алиева Мирослава Петру гызы, мать погибшего в боях за территориальную целостность Азербайджана Мамедова Рафига Сахибулла оглу - Ротар Ана Андреевна.