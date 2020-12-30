Еще 4 муниципалитета Италии поддержали Азербайджан

Муниципалитет Сан Паоло Бель Сито итальянского города Неаполь, муниципалитет Кастель Ди Иудика провинции Катания, муниципалитет Лонгано провинции Молисе и муниципалитет Кастель Френтано провинции Киети приняли документы, осуждающие военную агрессию, этническую чистку и геноцид, совершенные Арменией против Азербайджана и выражающие солидарность с азербайджанским народом и в частности с семьями погибших и раненых в результате военной агрессии Армении жителей Гянджи, Барды, других районов, призывающие к еще большему укреплению охватывающего много сфер азербайджано-итальянского партнерства.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Итальянской Республике.

В документах содержится призыв к правительству Италии продолжать шаги, направленные на еще большее укрепление стратегического сотрудничества с Азербайджаном, освободившим от оккупации свои земли и вступившим в новый этап развития.