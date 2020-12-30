https://news.day.az/politics/1302944.html Гендерная политика в Азербайджане осуществляется на высоком уровне - Сахиба Гафарова
Гендерная политика в Азербайджане осуществляется на высоком уровне - Сахиба Гафарова
Гендерная политика в Азербайджане осуществляется на высоком уровне.
Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) сказала спикер Сахиба Гафарова, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в связи с работой в данном направлении, представил отчетную информацию.
Информация была зачитана председателем Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой. Депутаты озвучили свои мнения и предложения по вопросу.
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