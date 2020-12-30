https://news.day.az/politics/1302954.html Парламент принял ежегодную информацию в связи с обеспечением гендерного равенства
Парламент принял ежегодную информацию в связи с обеспечением гендерного равенства
На сегодняшнем заседании Милли меджлиса была заслушана информация о деятельности органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства, в сфере обеспечения гендерного равенства за 2019 год.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, подготовленная Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей "Ежегодная информация органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства" была представлена председателем Комитета Бахар Мурадовой.
Документ был принят после обсуждений.
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