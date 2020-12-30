Парламент принял ежегодную информацию в связи с обеспечением гендерного равенства

На сегодняшнем заседании Милли меджлиса была заслушана информация о деятельности органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства, в сфере обеспечения гендерного равенства за 2019 год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, подготовленная Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей "Ежегодная информация органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства" была представлена председателем Комитета Бахар Мурадовой.

Документ был принят после обсуждений.