https://news.day.az/politics/1302961.html Чавушоглу анонсировал встречу глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана
Чавушоглу анонсировал встречу глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана
В 2021 году состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана.
Об этом, говоря об итогах года, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что в ближайшее время между сторонами будут проведены обсуждения по организации встречи, будет названа дата встречи.
По словам Чавушоглу, трехстороннюю встречу планируется провести в Пакистане.
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