Чавушоглу анонсировал встречу глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана

В 2021 году состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана.

Об этом, говоря об итогах года, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в ближайшее время между сторонами будут проведены обсуждения по организации встречи, будет названа дата встречи.

По словам Чавушоглу, трехстороннюю встречу планируется провести в Пакистане.