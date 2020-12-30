От имени Милли Меджлиса направлено поздравление Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана спикер Сахиба Гафарова предложила направить поздравления в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутаты поддержали предложение Гафаровой.