В 2021 году все будут брать пример с Президента Ильхама Алиева

Директор Института политических исследований Сергей Марков уверен, что в 2021 году все будут брать пример с президентов Азербайджана, Беларуси и США.

Как передает Day.Az, такое мнение он выразил в публикации в своем Telegram-канале.

Как отметил политолог, Ильхам Алиев, Александр Лукашенко и Джо Байден - три победителя в 2020 году. Поэтому, уверен эксперт, с них все в 2021 году будут брать пример.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев одержал полную победу в войне в Нагорном Карабахе, считает политолог. По его мнению, азербайджанский лидер убрал травму поражения у своего народа.

"Показал всем, как теперь нужно решать политические проблемы в 2020-х годах XXI века, - силой. И для этого нужна армия, готовая воевать морально и современным оружием", - написал директор Института политических исследований.