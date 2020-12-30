Награждение участников Отечественной войны является подтверждением высокой оценки их заслуг Президентом Ильхамом Алиевым

Военнослужащим Вооруженных сил Азербайджана, принявшим участие в боевых действиях во время освобождения территорий Азербайджана от оккупации, проявившим мужество и отвагу, достойно, добросовестно и успешно выполнившим свой служебный долг и боевые задачи, распоряжениями Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева присваивается звание "Герой Отечественной войны", а также награждаются различными орденами и медалями.

Эти награждения военнослужащих, принявших участие в Отечественной войне, являются подтверждением высокой оценки их заслуг Президентом Ильхамом Алиевым. Это также имеет особое значение с точки зрения повышения духа патриотизма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с 9 по 30 декабря распоряжениями главы государства 83 военнослужащих были удостоены звания "Герой Отечественной войны", 33 - ордена "Зафар", 204 - ордена "Карабах", 3 - ордена "За службу Отечеству" 1-й степени, 9 - ордена "За службу Отечеству" 2-й степени, 331 - ордена "За службу Отечеству" 3-й степени, 105 - ордена "Рашадат" 3-й степени, 288 - ордена "Азербайджанское знамя". Также 3598 человек были награждены медалью "За Родину", 622 человека - "За отвагу", 1113 человек - "За отличие в бою", 5449 человек - "Отважный боец", 12 519 человек - "За освобождение Джебраила", 13 953 человека - "За освобождение Физули", 7991 человек - "За освобождение Ходжавенда", 3549 человек - "За освобождение Зангилана", 3572 человека - "За освобождение Суговушана", 9376 человек - "За освобождение Губадлы", 4646 человек - "За освобождение Шуши", 5203 человека - "За освобождение Кельбаджара", 2267 человек - "За освобождение Агдама", 5775 человек - "За освобождение Лачина", еще 1981 человек - медалью "За военные заслуги". Всего награждено 82 670 человек.

Абсолютное большинство награжденных - рядовые, военнослужащие сверхсрочной службы, прапорщики и младшие офицеры.

Награждение военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики будет продолжено.