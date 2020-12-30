https://news.day.az/politics/1303048.html Президент и первая леди Пакистана приняли участие в церемонии вручения инвалидных колясок лицам с ограниченными возможностями при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Исламабаде - ФОТО
Президент и первая леди Пакистана приняли участие в церемонии вручения инвалидных колясок лицам с ограниченными возможностями при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Исламабаде - ФОТО
В Президентском дворце Пакистана 100 человек с ограниченными возможностями были предоставлены инвалидные коляски, специально изготовленные при поддержке Фонда Гейдара Алиева по размеру тела, а также была организована выставка картин и изделий ручной работы лиц с ограниченными возможностями.
Как сообщает в среду Day.Az, на мероприятии приняли участие Президент Пакистана Ариф Алви и первая леди Самина Алив, государственные официальные лица, депутаты, известные общественно-политические деятели и представители СМИ.
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