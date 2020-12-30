https://news.day.az/politics/1303059.html На участках Гадрута, Губадлы и Физули обнаружили останки еще 22 армянских военнослужащих
На участках Гадрута, Губадлы и Физули обнаружили останки еще 22 армянских военнослужащих
Останки еще 22 армянских военнослужащих обнаружены в результате поисковых работ в районах Гадрута, Губадлы и Физули.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
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