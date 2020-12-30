На участках Гадрута, Губадлы и Физули обнаружили останки еще 22 армянских военнослужащих

Останки еще 22 армянских военнослужащих обнаружены в результате поисковых работ в районах Гадрута, Губадлы и Физули.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.