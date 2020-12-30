Джейхун Байрамов на переговорах с главой представительства Красного Креста в Азербайджане

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, в продолжение встречи 7 декабря текущего года министра Джейхуна Байрамова с региональным директором МККК по Европе и Центральной Азии Мартином Шуеппом, состоялся обмен мнениями в связи с деятельностью Комитета на территориях Азербайджана, затронутых конфликтом.

Стороны обсудили новую ситуацию, сложившуюся в регионе после совместного заявления от 10 ноября 2020 года, открытие всех коммуникаций, обеспечение сосуществования обеих общин в условиях мира и безопасности и другие вопросы, вытекающие из заявления. С удовлетворением была отмечена работа, проделанная МККК по оказанию соответствующей помощи нуждающимся людям. Было подчеркнуто, что Азербайджан поддерживает деятельность МККК.

На встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, пути дальнейшего повышения эффективности деятельности МККК в нашей стране.