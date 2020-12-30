Джейхун Байрамов встретился с "Волонтерами дипломатии"

В рамках объявленного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Года волонтеров" 30 декабря министр иностранных дел Джейхун Байрамов в формате видеоконференции встретился с "Волонтерами дипломатии" при МИД.

Как сообщили в среду Day.Az во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов рассказал о важности волонтерского движения, которое обрело широкий размах в нашей стране по инициативе и при поддержке главы государства. Было отмечено, что объявление Президентом Азербайджана 2020 года "Годом волонтеров" является ярким примером того, насколько высоко ценится азербайджанская молодежь на государственном уровне, а волонтерская деятельность в стране обрела систематический характер.

Затронув достойную похвалы деятельность азербайджанских волонтеров во время пандемии, министр с удовлетворением отметил солидарность и совместное сотрудничество волонтеров, работающих в различных сферах в этот период. По словам министра, создание Союза волонтерских организаций Азербайджана является одним из важных шагов в волонтерском движении в стране.

Джейхун Байрамов также рассказал о самом значимом для Азербайджана событии 2020 года - славной победе азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Он отметил достижения Азербайджана в политической сфере, как и на фронте. Министр особо подчеркнул солидарность азербайджанского народа во время Отечественной войны, сплотившегося, как отметил Президент, в железный кулак. Была почтена память наших шехидов, погибших во имя восстановления нашей территориальной целостности, также раненым пожелали скорейшего исцеления.

Говоря о достойной похвалы информационной войне в направлении предотвращения провокаций Армении в информационной сфере, министр отметил активное участие в процессе молодежи. Была подчеркнута важность продолжения деятельности нашей молодежи по донесению миру реалий Азербайджана.

Оценив деятельность волонтеров дипломатии в течение года, министр иностранных дел дал свои рекомендации молодым людям относительно их будущей деятельности.

В завершение встречи, которая продолжилась сессией вопросов и ответов, министр поздравил волонтеров со славной Победой, "Годом добровольцев", Днем солидарности азербайджанцев мира и пожелал им успехов в их дальнейших начинаниях.