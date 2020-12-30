Посол США поздравил азербайджанский народ

Чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Ли Литценбергер от имени правительства и народа США поздравил азербайджанский народ.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на посольство, в поздравлении говорится:

"Поздравляем азербайджанский народ с Новым годом от имени правительства и народа Соединенных Штатов, желаем ему счастливого и здорового года.

Для обеих стран 2020 год был невероятно сложным и памятным. Я знаю, что большое число азербайджанцев потеряли близких в результате COVID-19 и последнего конфликта. Я разделяю горе тех, кто понес эти потери. Меня впечатлила решимость азербайджанского народа преодолевать трудности, двигаться вперед и смотреть в будущее, несмотря на все трудности уходящего года. Считаю, что это общая точка зрения обеих стран. Я с оптимизмом смотрю на потенциал Азербайджана, как демократического общества, в направлении процветания и достижения новых вершин независимости, надеюсь, что регион наконец-то будет жить в условиях долгосрочного мира. Надеюсь, что в 2021 году у меня будет больше возможностей ознакомиться с культурой и природными красотами Азербайджана. Также надеюсь, что глобальной пандемии коронавируса будет положен конец. Американцы и азербайджанцы снова смогут встретиться лицом к лицу для путешествий, торговли и развития связей. Именно узы между людьми являются основой наших двусторонних отношений. Одна из наших самых любимых традиций в Соединенных Штатах - это список целей, которые мы готовим на каждый новый год. Работать с народом и правительством Азербайджана для продолжения в следующем году осуществляющегося долгие годы сотрудничества в областях безопасности, энергетики и демократического управления, а также взаимного процветания обеих стран - в числе моих целей. С Днем солидарности и Новым годом".