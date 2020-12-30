Армения возвращает Азербайджану гидроэлектростанцию и 30 га садов

Армения вернет Азербайджану десятки гектаров земли села Караундж Сюникской области и расположенную на ее территории ГЭС.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил заммэра города Горис Менуа Овсепян.

По его словам, речь идет о 30 гектарах садов.

При этом Овсепян пожаловался на то, что правительство Армении не вышло с ними на контакт и не разъяснило сложившуюся ситуацию.

Отметим, что эти территории находятся за пределами бывших границ Армянской ССР на территории Зангиланского района Азербайджана. То есть Азербайджан восстанавливает контроль над своей суверенной территорией.