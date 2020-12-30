https://news.day.az/politics/1303109.html Армения возвращает Азербайджану гидроэлектростанцию и 30 га садов
Армения возвращает Азербайджану гидроэлектростанцию и 30 га садов
Армения вернет Азербайджану десятки гектаров земли села Караундж Сюникской области и расположенную на ее территории ГЭС.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил заммэра города Горис Менуа Овсепян.
По его словам, речь идет о 30 гектарах садов.
При этом Овсепян пожаловался на то, что правительство Армении не вышло с ними на контакт и не разъяснило сложившуюся ситуацию.
Отметим, что эти территории находятся за пределами бывших границ Армянской ССР на территории Зангиланского района Азербайджана. То есть Азербайджан восстанавливает контроль над своей суверенной территорией.
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