Эльман Мамедов награжден орденом "Шохрат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Эльмана Джамал оглу Мамедова орденом "Шохрат" за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.