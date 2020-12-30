https://news.day.az/politics/1303110.html Эльман Мамедов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Эльман Мамедов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Эльмана Джамал оглу Мамедова орденом "Шохрат" за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.
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