Президент Ильхам Алиев наградил Теймура Ахмедова орденом "Шохрат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Теймура Акпер оглу Ахмедова орденом "Шохрат" за продолжительную плодотворную деятельность в сфере журналистики в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.