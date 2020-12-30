Президент Ильхам Алиев наградил Гасана Гасанова орденом "Шохрат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Гасана Азиз оглу Гасанова орденом "Шохрат" за продолжительную плодотворную деятельность в дипломатических органах Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.