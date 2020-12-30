https://news.day.az/politics/1303118.html Президент Ильхам Алиев наградил Гасана Гасанова орденом "Шохрат"
Президент Ильхам Алиев наградил Гасана Гасанова орденом "Шохрат"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Гасана Азиз оглу Гасанова орденом "Шохрат" за продолжительную плодотворную деятельность в дипломатических органах Азербайджана.
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