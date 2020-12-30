https://news.day.az/politics/1303120.html Вахиду Азизу предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана
Вахиду Азизу предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении Вахиду Азиз оглу Джафарову персональной пенсии Президента Азербайджана за эффективную деятельность в развитии азербайджанской литературы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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