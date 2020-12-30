Вахиду Азизу предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении Вахиду Азиз оглу Джафарову персональной пенсии Президента Азербайджана за эффективную деятельность в развитии азербайджанской литературы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.