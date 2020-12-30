Кабмин внесен изменение в постановления о памятниках культуры и археологии, охраняемых государством

Кабинет министров пояснил Постановлению № 518.

Как передает Day.Az, данным постановлением внесено изменение в постановления о памятниках культуры и археологических памятниках, охраняемых государством.

Законом Азербайджанской Республики № 173-VIQ от шестого октября 2020 года село Мадагиз в составе административно-территориального округа села Чайлы Тертерского района Азербайджана было переименовано в село Суговушан. Ввиду наличия на этой территории архитектурных памятников в постановлении Совета министров Азербайджанской ССР №140 от второго апреля 1968 года "Об утверждении списков памятников культуры и археологии, подлежащих охране государством" и постановлении Кабинета министров Азербайджана № 132 от второго августа 2001 года "Об утверждении распределения по степени важности недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджана" слово "Мадагиз" заменено на слово "Суговушан".