https://news.day.az/politics/1303143.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Хорватии
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Хорватии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Хорватии Зорану Милановичу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме главы государства говорится:
"Глубоко опечален известием о жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Вашей стране землетрясения.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Хорватии, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".
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