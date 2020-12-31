Посол Украины поздравил с Днем солидарности азербайджанцев мира

Поздравляем Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира! Мы ценим дружеские отношения между нашими народами.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Твиттер написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Желаем Азербайджану мира, процветания и успехов!", - отметил посол.