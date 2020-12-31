https://news.day.az/politics/1303179.html Посол Украины поздравил с Днем солидарности азербайджанцев мира
Посол Украины поздравил с Днем солидарности азербайджанцев мира
Поздравляем Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира! Мы ценим дружеские отношения между нашими народами.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Твиттер написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
"Желаем Азербайджану мира, процветания и успехов!", - отметил посол.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре