Президент Ильхам Алиев наградил ряд сотрудников Азербайджанского технического университета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского технического университета по случаю 70-летнего юбилея университета.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, орденом "Шохрат" награжден Керимов Савалан Ханлар оглу; орденом "Эмек" третьей степени - Гусейнов Габиль Исмихан оглу, Махмудов Мудафиа Джамиль оглу; орденом "Терегги" - Челеби Ифтихар Гурбанали оглу, Дашдемиров Фуад Самид оглу, Гасанли Рамиз Камандар оглу, Мамедова Зохра Гусейн гызы, Рзаев Эльчин Давид оглу.