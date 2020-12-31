Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе сотрудников МЧС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана за долгосрочную эффективную работу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, почетное звание "Заслуженный врач" присвоено Алиеву Кямалу Намиг оглу - полковник медицинской службы; Асланову Фикрету Ахад оглу, почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено Абдуллаеву Эльмидару Джумшуд оглу, Агамирзаеву Руслану Чобан оглу, Алескерову Сеййаду Алмухаммед оглу, Гараеву Сахибу Аслан оглу, Гулиеву Ибрагиму Садиг оглу.