Ряду сотрудников Азербайджанского технического университета присвоены почетные звания
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Азербайджанского технического университета по случаю юбилея университета.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, почетное звание "Заслуженный деятель науки" присвоено Гусейнову Рафигу Гурбан оглу, Расулову Нариману Могбил оглу; звание "Заслуженный учитель" присвоено Абидову Чингизу Джаббар оглу, Ахмед Абдуллах Амрулла оглу, Хахиеву Алаббасу Сейди оглу, Гусейнову Алекберу Гульахмед оглу, Халилову Исе Али оглу, Мамедову Ахмеду Адиль оглу, Намазову Субхану Надир оглу, Рзаевой Нурийе Аскер кызы, звание "Почетный инжененр" присвоено Бахшали Валеху Исмихан оглу, Байрамову Разиму Паша оглу, Алиеву Хикмету Сахаведдин оглу, Керимову Зияфету Хейрулла оглу, Юсубову Низами Дамир оглу.
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