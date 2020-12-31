Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания сотрудникам Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности по случаю 100-летнего юбилея университета за заслуги в развитии образования в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, звание "Заслуженный деятель науки" присвоено Бабанлы Мустафе Баба оглу, Алиеву Аразу Рафиг оглу, Гардашовой Лятафят Аббас гызы, Мамедову Парвизу Зия оглу; звание "Заслуженный учитель" присвоено Ахмедову Али Хикмету Солтан Ахмед оглу, Амирову Фаризу Али оглу, Гасанову Алекберу Агасеф оглу, Имановой Гюларе Исрафил гызы, Гурбанову Азизаге Шыхы оглу, Мамедову Гасыму Амир оглу, Мусаеву Мусаверу Абдусалам оглу, Наибовой Тамилле Мухтар гызы, Нариманову Нариману Рустам оглу, Юсифову Самеду Имамали оглу, Зейналову Разиму Абдул оглу; звание "Заслуженный инженер" Габибову Ибрагиму Абульфаз оглу, Исмаилову Гатару Гуламгусейн оглу.