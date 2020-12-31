Министр обороны посетил военный госпиталь

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Новый год 31 декабря руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

Как сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана, сначала руководство министерства возложило цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя и воздало дань уважения его памяти.

Министр обороны генерал-полковник З.Гасанов встретился с ветеранами Отечественной войны, которые находятся на лечении в госпитале, поинтересовался их здоровьем и процессом реабилитации, а также пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны передал военнослужащим поздравления Победоносного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева и от его имени вручил праздничные подарки.