Президент Ильхам Алиев: Многие из армянских вооруженных формирований, все еще находящихся на некоторых освобожденных землях, обезврежены

Армянские вооруженные формирования, все еще находящиеся на некоторых освобожденных землях, не подчиняются политическому руководству Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с министром национальной обороны Турции.

"Следующий год станет для нас годом большого созидания, первые поручения уже даны. В то же время армянские вооруженные силы время от времени нарушают прекращение огня, к сожалению, у нас есть шехиды и после войны. Могу сказать, что, по имеющимся у нас сведениям, армянские вооруженные формирования, все еще находящиеся на некоторых освобожденных землях, не подчиняются политическому руководству Армении, многие из них обезврежены, многие арестованы. Они не могут считаться военнопленными, это террористы. Им была предоставлена возможность. В том числе с подключением российских миротворческих сил к этим вопросам им была дана возможность покинуть данные регионы. Те, кто последовал этому предложению, вышли и были переданы армянской стороне, но часть их все еще остается, совершая против нас террористические акты. Несмотря на это, в целом, прекращение огня сохраняется, и считаю, что это позитивная сторона Заявления, подписанного в ночь с 9 на 10 ноября", - отметил глава государства.