Президент Ильхам Алиев: В ближайшие дни мы приступим к строительству железной дороги от Горадиза до Зангилана, границы с Арменией

В ближайшие дни мы приступим к строительству железной дороги от Горадиза до Зангилана, границы с Арменией, уже готовится технико-экономическое обоснование.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с министром национальной обороны Турции.

"Мы в настоящее время придаем большое значение формированию коридора Азербайджан-Армения-Турция, первые поручения уже даны. В ближайшие дни мы приступим к строительству железной дороги от Горадиза до Зангилана, границы с Арменией, уже готовится технико-экономическое обоснование. За короткий срок временно была проложена дорога от Горадиза до Зангилана, я сам проехал по этой дороге, она удобная, можно двигаться с высокой скоростью. Считаю, что строительство железной дороги займет максимум 2 года. Но мы считаем, что не следует ждать столько времени, перевозки могут осуществляться по железной дороге до Горадиза, а далее - большегрузными автомобилями. Это - важный вопрос, который уже входит в нашу повестку дня. Считаю и уверен, что мы уже можем отправлять и принимать первые грузы из Азербайджана в Турцию и в обратном направлении через территорию Армении и Нахчывана. Таким образом, будет реализована и важная часть подписанного 10 ноября Заявления - открытие нахчыванского коридора", - сказал Президент Ильхам Алиев.