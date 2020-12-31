Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство, братство нерушимы, вечны

Турецко-азербайджанское единство, братство нерушимы, вечны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с министром национальной обороны Турции.

"Эта большая политическая и моральная поддержка во время войны придала нам дополнительные силы, весь мир еще раз увидел, что турецко-азербайджанское единство, братство нерушимы, вечны, что мы всегда - и в радости, и в горе - находимся рядом друг с другом. В то же время нас справедливо радует рост силы Турции в других регионах, в частности, повышение ее влияния в 2020 году во многих вопросах. Я неоднократно говорил, что сила Турции - это наша сила, и вместе мы еще сильнее. Уверен, что все намеченные планы будут реализованы и в следующем году.

Нынешний год имеет для нас особое значение, он навечно останется в истории Азербайджана, как год большой Победы. Был положен конец многолетней оккупации, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, изгнал захватчиков с оккупированных территорий и восстановил справедливость, историческую справедливость, правду, международное право", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.