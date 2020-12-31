Президент Ильхам Алиев: Мониторинговый центр будет готов максимум за две недели

Мониторинговый центр будет готов в ближайшие 10 дней - максимум две недели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с министром национальной обороны Турции.

"В настоящее время азербайджанская сторона строит в Агдамском регионе здание для мониторингового центра. Оно будет готово в ближайшие 10 дней - максимум две недели. Как мне известно, турецкая сторона уже тоже полностью готова к началу деятельности. Вы, наверное, поддерживаете контакты и с российской стороной. Чем раньше мониторинговый центр начнет функционировать, тем лучше, так как, хотя после войны прошло почти два месяца, опасность и угрозы все еще существуют. Бесконтрольные армянские вооруженные формирования действуют на нашей территории, часть их не хочет уйти, сдаться. Поэтому мониторинговый центр обязательно нужен для устранения этой угрозы и обеспечения в дальнейшем мира и стабильности в нашем регионе в целом. Потому что, к сожалению, некоторые политические силы в Армении живут реваншистскими мыслями, выступают с открытыми заявлениями о том, что настанет день, когда они начнут войну против Азербайджана и оккупируют азербайджанские земли. Это станет самоубийством для них. Естественно, такие попытки будут немедленно пресечены на месте, но эти угрозы есть. Поэтому в этом регионе должен проводиться мониторинг, контроль, и уверен, что Турецко-российский центр с честью выполнит эту функцию", - сказал глава государства.