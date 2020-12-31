Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Национальной консерватории
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении сотрудников Азербайджанской национальной консерватории".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, по случаю 20-летия Азербайджанской национальной консерватории и за заслуги в развитии национального музыкального образования в Азербайджане награждаются следующие лица Азербайджанской национальной консерватории:
орденом "Шараф"
Керими Сиявуша Ашраф оглу
орденом "Эмек" 2-й степени
Кязымова Назима Кязым оглу
медалью "Терегги"
Байрамова Тайяра Аллахверди оглу
Ахмедова Эльнура Орудж оглу
Алиеву Улькер Сабир гызы
Азизова Рамиза Махмуд оглу
Фаталыева Ширзада Низан оглу
Гаджизаде Хиджран Самед-ага гызы
Гусейнли Анара Вагиф оглу
Мамедова Мамедали Мирали оглу
Музаффарова Бакыхана Мамедгулу оглу
Пашазаде Сахиба Агаверди оглу.
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