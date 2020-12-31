https://news.day.az/politics/1303268.html Профессору Азербайджанского технического университета Рагиму Шукурову предоставлена персональная пенсия
Профессору Азербайджанского технического университета Рагиму Шукурову предоставлена персональная пенсия
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении По случаю 70-летия Азербайджанского технического университета и многолетние заслуги в подготовке инженерных кадров и развитии технических наук в Азербайджане персональной пенсии Президента Рагиму Иззет оглу Шукюрову.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
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