Профессору Азербайджанского технического университета Рагиму Шукурову предоставлена персональная пенсия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении По случаю 70-летия Азербайджанского технического университета и многолетние заслуги в подготовке инженерных кадров и развитии технических наук в Азербайджане персональной пенсии Президента Рагиму Иззет оглу Шукюрову.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.