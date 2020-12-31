https://news.day.az/politics/1303269.html Утвержден государственный бюджет Азербайджана на 2021 год
Утвержден государственный бюджет Азербайджана на 2021 год
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год утверждены в размере 25 427 000,0 тыс. манатов, расходы - 28 543 000,0 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы - 24 621 550,0 тыс. манатов, местные доходы - 805 450,0 тыс. манатов, централизованные расходы утверждены в размере 27 683 368,0 тыс. манатов, местные расходы - 859 632,0 тыс. манатов).
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