Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Прокуратуры Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Прокуратуры.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей поручено наградить следующих сотрудников Прокуратуры Азербайджанской Республики:
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Гасанова Озала Мубариз оглу
медалью "За Отчизну"
Алмамедова Шихали Сахиб оглу (посмертно)
Байрамова Эльмара Айдын оглу
Ахмедова Бахруза Видади оглу
Алескерова Эльвина Авез оглу
Алиева Матлаба Исраил оглу
Гаджиева Эльчина Сулейман оглу
Хагвердиева Турала Огтай оглу
Гасанова Натига Хансувар оглу
Кязымова Расима Садыг оглу
Гасымова Эмина Селим оглу
Гасымова Рустама Сабир оглу
Мамедова Фуада Кямиль оглу
Мамедова Кямрана Назим оглу
Мамедова Шахина Асиф оглу
Нуриева Турала Энвер оглу
Рустамова Эльнура Рашид оглу
Сафарова Али Мамед оглу
Сулейманова Васифа Селим оглу
Талыбова Кямала Гусейн оглу
медалью "Терегги"
Гусейнова Натига Алаббас оглу
Гылыджова Кямала Сайяд оглу
Мюрсалиева Эмина Рамиз оглу
медалью "За отличие на государственной службе"
Асланова Турала Чингиз оглу
Дадашева Мурада Натиг оглу
Ахмедова Мубариза Гусейн оглу
Алиханова Эркина Гусейнага оглу
Алиева Ровшана Али оглу
Авезова Немата Юсиф оглу
Гасанова Бинната Рафиг оглу
Хатамова Азера Абузар оглу
Гумбатова Джейхуна Эльдар оглу
Мирзоева Надира Шахмардан оглу
Нематли Фирдовси Ильяс оглу
Панахова Фахреддина Панах оглу
Сеидова Кянана Мир Яхъя оглу
Селимзаде Гюнай Эльшан гызы
Султанова Эльдара Аслан оглу.
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