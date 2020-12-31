https://news.day.az/politics/1303272.html Президент Ильхам Алиев подписал закон о прожиточном минимуме в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев подписал закон о прожиточном минимуме в Азербайджане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, прожиточный минимум на 2021 год установлен по стране в размере 196 манатов, для трудоспособного населения - 207 манатов, для пенсионеров - 162 маната, для детей - 175 манатов.
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
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