Довлет Бахчели поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Партии националистического движения Довлет Бахчели направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Господин Президент!

Турция и Азербайджан - уникальные и сильные страны, подтвердившие в истории принцип и идею "Одна нация, два государства".

Мы - сыновья тюркской нации, имеющей общие мечты и цели, которых больше всего связывают друг с другом узы братства, чем дружбы, несмотря на географическую удаленность.

Хотя 2020 год был трудным, полным проблем годом, в результате борьбы Ваших героических солдат под руководством Вашего превосходительства в Карабахе была достигнута грандиозная победа.

Эта победа - награда за правое дело, торжество справедливости.

Несомненно, сердца Анкары и Баку бьются вместе.

Хочу с гордостью сказать перед историей и народом, что Вы также внесли большой вклад в укрепление связей между двумя странами, доведении до того уровня, которого они заслуживают.

С самыми глубокими чувствами поздравляю Ваше превосходительство и в Вашем лице всех азербайджанцев с Новым годом, выражаю искренние приветствия и уважение".