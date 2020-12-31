Довлет Бахчели поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Партии националистического движения Довлет Бахчели направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Господин Президент!
Турция и Азербайджан - уникальные и сильные страны, подтвердившие в истории принцип и идею "Одна нация, два государства".
Мы - сыновья тюркской нации, имеющей общие мечты и цели, которых больше всего связывают друг с другом узы братства, чем дружбы, несмотря на географическую удаленность.
Хотя 2020 год был трудным, полным проблем годом, в результате борьбы Ваших героических солдат под руководством Вашего превосходительства в Карабахе была достигнута грандиозная победа.
Эта победа - награда за правое дело, торжество справедливости.
Несомненно, сердца Анкары и Баку бьются вместе.
Хочу с гордостью сказать перед историей и народом, что Вы также внесли большой вклад в укрепление связей между двумя странами, доведении до того уровня, которого они заслуживают.
С самыми глубокими чувствами поздравляю Ваше превосходительство и в Вашем лице всех азербайджанцев с Новым годом, выражаю искренние приветствия и уважение".
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