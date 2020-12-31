Президент Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на государственное телевидение АзТВ.

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