https://news.day.az/politics/1303290.html Президент Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу.
Президент Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на государственное телевидение АзТВ.
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