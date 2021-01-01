Президент Ильхам Алиев: 2020 год останется в истории как год нашей славной Победы

2020 год останется в истории как год нашей славной Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Нанеся Армении поражение за 44 дня, Азербайджан освободил родные земли от оккупации. Эта Победа будет жить в памяти азербайджанского народа вечно. Это - историческая Победа. Мы восстановили историческую справедливость", - сказал глава государства.

Как вам известно, на протяжении почти 30 лет шли переговоры в рамках Минской группы, добавил он. "Однако они не дали никаких результатов. Фактически Армения на этих переговорах просто стремилась затянуть время. Происходил процесс имитации переговоров. В 2003 году, когда я в первый раз был избран на должность Президента Азербайджана, я заявил, что для меня как Президента основная задача - освобождение наших земель от оккупации. В первые годы моего президентства были определенные надежды на то, что этот вопрос может решиться мирным путем. Потому что я считал, что нормы и принципы международного права создают прекрасную почву, и знал, что историческая справедливость на нашей стороне. В то же время резолюции Совета Безопасности создавали правовую основу для решения вопроса. Но с годами я видел, что наши надежды тают, и причиной этому была деятельность Армении, ее политика, шаги. С годами становилось яснее, что Армения не хочет решить этот вопрос. Армения просто хочет навечно оставить наши земли под оккупацией и, участвуя в переговорах, создает видимость, что будто переговорный процесс идет, и международные посредники участвуют в этом процессе. Шли годы, и надежды таяли. Я же всегда говорил, за последние 17 лет, можно сказать, во всех выступлениях на международных мероприятиях говорил, что решение этого вопроса для нас является приоритетом. Говорил, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией. Говорил, что Азербайджан никогда не позволит, чтобы на исторических, исконных азербайджанских землях было создано второе армянское государство. Говорил, что мы никогда не предоставим независимость так называемой "Нагорно-Карабахской республике". Там никогда не будет проведено какое-либо голосование. Я говорил все это, и эта позиция постепенно крепла. В то же время я отчетливо видел, что, если мы не будем сильными, если в наших руках не будет силы, то нам не удастся решить этот вопрос. Почему мы потеряли свои земли в первой Карабахской войне? Потому что тогдашнее руководство Азербайджана не могло выполнять свои должностные обязанности. Оккупация в 1992 году Шуши, Лачина, в апреле 1993 года Кяльбаджара фактически создала географическую связь между Нагорным Карабахом и Арменией, и после этого оккупация других земель была неизбежной. Наша армия, можно сказать, была разрушена, регулярная армия не была создана, наши отважные, героические сыновья просто сражались как герои и становились шехидами, мы теряли земли. У нас не было сил. Поэтому силовой фактор выдвинулся на передний план. Сегодня в меняющемся мире фактор силы, можно сказать, уже официально вышел на передний план. Я же прогнозировал это еще 10 лет назад, поэтому были мобилизованы все возможности для накопления сил. А сила - это экономика. Если экономика будет слабой, то о военной силе, политической силе не может быть и речи. Мы должны были создать экономическую независимость, и мы ее создали. Азербайджан уже несколько лет является полностью независимой с экономической точки зрения страной, ни от кого не зависит, ни от одной страны не зависит, не зависит от какой-либо международной финансовой структуры", -подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Экономическая независимость укрепила нашу политическую независимость, стала вестись более смелая политика, независимая политика, отметил он. "Политика, которая служит исключительно интересам азербайджанского народа. Сегодня в мире, на мировой карте не так много стран, которые проводят в подлинном смысле слова независимую политику. Азербайджан одна из них, и Отечественная война это еще раз продемонстрировала. Несмотря на все вызовы, давление, мы смогли добиться своего. Мы изгнали врага с наших земель, решили этот вопрос военным путем, а затем еще больше укрепили свою Победу политическими путями", - подчеркнул глава государства.