Президент Ильхам Алиев: Почему мы потеряли наши земли в Первой карабахской войне? Потому что тогдашнее руководство страны не могло выполнять свои должностные обязанности

Почему мы потеряли наши земли в Первой карабахской войне? Потому что тогдашнее руководство страны не могло выполнять свои должностные обязанности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Оккупация в 1992 году Шуши, Лачина, в апреле 1993 года Кяльбаджара фактически создала географическую связь между Нагорным Карабахом и Арменией, и после этого оккупация других земель была неизбежной. Наша армия, можно сказать, была разрушена, регулярная армия не была создана, наши отважные, героические сыновья просто сражались как герои и становились шехидами, мы теряли земли. У нас не было сил. Поэтому силовой фактор выдвинулся на передний план. Сегодня в меняющемся мире фактор силы, можно сказать, уже официально вышел на передний план. Я же прогнозировал это еще 10 лет назад, поэтому были мобилизованы все возможности для накопления сил. А сила - это экономика. Если экономика будет слабой, то о военной силе, политической силе не может быть и речи. Мы должны были создать экономическую независимость, и мы ее создали. Азербайджан уже несколько лет является полностью независимой с экономической точки зрения страной, ни от кого не зависит, ни от одной страны не зависит, не зависит от какой-либо международной финансовой структуры", - сказал глава государства.

По его словам, экономическая независимость укрепила нашу политическую независимость, стала вестись более смелая политика, независимая политика. "Политика, которая служит исключительно интересам азербайджанского народа. Сегодня в мире, на мировой карте не так много стран, которые проводят в подлинном смысле слова независимую политику. Азербайджан одна из них, и Отечественная война это еще раз продемонстрировала. Несмотря на все вызовы, давление, мы смогли добиться своего. Мы изгнали врага с наших земель, решили этот вопрос военным путем, а затем еще больше укрепили свою Победу политическими путями", - добавил Президент Ильхам Алиев.