Президент Ильхам Алиев: По темпам экономического развития за последние 17 лет Азербайджан находится на первом месте в мире

По темпам экономического развития за последние 17 лет Азербайджан находится на первом месте в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Чтобы накопить силы, конечно же, должна проводиться правильная политика. На протяжении последних 17 лет главными задачами в моей деятельности были усиление нашей страны, укрепление наших позиций на международной арене, развитие процессов внутри страны в позитивном русле. Никакое давление, никакая угроза не смогли заставить меня свернуть с этого пути. Потому что у меня была одна цель - построить сильный Азербайджан, освободить наши земли от оккупации!" - сказал глава государства.

За эти годы мы реализовали крупные, гигантские проекты, напомнил он. "Эти проекты позволили нам занять передовые позиции в мире с точки зрения экономического развития. По темпам экономического развития за последние 17 лет Азербайджан находится на первом месте в мире. В то же время своей политикой мы должны были ослабить Армению и не скрывали этого. Я говорю это не только сегодня, я говорил это 10 лет назад: пока наши земли будут находиться под оккупацией, мы лишим Армению участия во всех проектах, во всех региональных инициативах, изолируем их, и мы сделали это. Посмотрите сейчас на энергетические, транспортные, коммуникационные карты Евразии - все эти пути, соединяющие страны, проекты, которые приносят большую пользу странам, прошли в обход Армении. Кто это сделал? Мы, несмотря на давление. Однажды я уже говорил, хочу сказать еще раз, против нас выдвигались необоснованные обвинения даже в связи со строительством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Якобы мы загрязняем здесь природу, наносим вред экологическому балансу. Для чего? Для того, чтобы остановить этот проект, либо же реализовать его через территорию Армении. В таком случае мы были бы связаны по рукам, весь наш нефтяной, а затем и газовый экспорт находился бы в руках Армении. Мог бы я согласиться на это? Конечно же, нет! Поэтому я подвергался давлению. Я разрушал желания некоторых стран. Потому что эти желания противоречили нашим национальным интересам, и продолжавшаяся 44 дня война показала, кто есть кто, кто кому приходится другом. Азербайджанский народ хорошо видит и знает это. А я знал это давно. Поэтому был готов ко всей этой клевете, давлению, угрозам. У меня была одна цель - создать сильное государство, освободить наши земли от оккупации, восстановить справедливость!" - заявил Президент Ильхам Алиев.