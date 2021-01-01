Президент Ильхам Алиев: Продолжавшаяся 44 дня война показала, кто есть кто, кто кому приходится другом

Продолжавшаяся 44 дня война показала, кто есть кто, кто кому приходится другом. Азербайджанский народ хорошо видит и знает это. А я знал это давно. Поэтому был готов ко всей этой клевете, давлению, угрозам. У меня была одна цель - создать сильное государство, освободить наши земли от оккупации, восстановить справедливость!

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Мы использовали разные пути для ослабления Армении, и все эти пути представлялись общественности. Мы ничего не делали в каком-то тайном формате. Я говорил, что мы изолируем, и мы сделали это. Нефтепроводы, газопроводы, транспортные пути прошли в обход Армении, телекоммуникационные линии прошли в обход Армении, электроэнергетические проекты обошли Армению. Армения была лишена возможных доходов", - сказал глава государства.

По его словам, с другой стороны, одной из главных задач было разоблачить Армению на международной арене, донести их оккупационную политику до мировой общественности, и мы добились этого. "За последние 17 лет, можно сказать, все ведущие международные организации приняли решения, резолюции, поддерживающие нашу позицию. Генеральная Ассамблея ООН, даже такие организации, как Совет Европы и Европарламент, которые всегда занимали антиазербайджанскую позицию, были вынуждены принять резолюции, отражающие правду о конфликте", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Мы стали членом Движения неприсоединения, напомнил он. "Помню, в то время некоторые расценивали это как ошибочный шаг. Но я знаю, что это был верный шаг. Став членом, мы сразу же при поддержке 120 стран добились принятия резолюции по конфликту - резолюции, отвечающей нашим интересам. Сегодня как председатель Движения неприсоединения мы говорим свое слово в мировом масштабе. Хочу также еще раз отметить, что страны-члены Движения неприсоединения в период войны сказали свое слово в предотвращении невыгодных нам предвзятых антиазербайджанских инициатив. Это не удалось.

Мы наладили тесные связи с Организацией исламского сотрудничества. Сегодня эти связи находятся на самом высоком уровне в истории. Организация исламского сотрудничества приняла правильные резолюции, которые отражают правду и международное право. Во время контактов с мусульманскими странами мы доводили до них информацию об армянских зверствах. Я показывал моим коллегам фотоснимки разрушенных, оскверненных мечетей и спрашивал, как вы после такого строите отношения с этой страной? Как вы, после того, что увидели на этих фотографиях, встречаетесь с ними, пожимаете им руку? Ведь все эти зверства являются преступлением не только против нас, но и против всего мусульманского мира.

Мы наладили тесные отношения с соседними странами в регионе, потому что раньше почему-то считалось, что у Азербайджана в регионе свои традиционные союзники, а у Армении - свои. Мы полностью разрушили эту концепцию. Сегодня все наши соседи являются нашими близкими друзьями. У нас прекрасное сотрудничество со всеми нашими соседями, как в двустороннем, так и трехстороннем форматах. Есть трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция, трехсторонний формат Азербайджан-Иран-Турция, трехсторонний формат Азербайджан-Иран-Россия. Есть ли у Армении такой формат сотрудничества с какой-нибудь из стран? Нет. Это - наглядный пример правильности нашей политики. Мы лишили Армению того, что она на протяжении многих лет считала точками опоры, потому что правильно выстроили свою политику", - заявил Президент Ильхам Алиев.