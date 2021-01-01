Президент Ильхам Алиев: После Апрельских боев тогдашнее руководство Армении, можно сказать, дало слово, что они покинут оккупированные земли

После Апрельских боев тогдашнее руководство Армении, можно сказать, дало слово, что они покинут оккупированные земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Апрельские бои не стали уроком для Армении. Продолжавшиеся несколько дней Апрельские бои завершились нашей хоть и маленькой, но победой. Армения была принуждена, поставлена на место, мы освободили часть наших земель от оккупантов, показали, что никто и ничто не сможет заставить нас свернуть с нашего пути. Но это не стало им уроком. После Апрельских боев тогдашнее руководство Армении, можно сказать, дало слово, что они покинут оккупированные земли. Это правда. Но затем там было захвачено отделение полиции - то ли это они сами организовали, то ли действительно такой случай произошел. Террористическая группировка совершила там теракт, после чего руководство Армении сказало, видите, обстановка здесь напряженная, мы не можем сделать это. Нас обманули. Гюннютская - Нахчыванская операция в 2018 году также была успешной. Мы взяли большую территорию, освободили ее и заняли стратегические высоты. И снова это не стало уроком. То есть, мы дали им шанс. В 2018 году в Армении, - сегодня некоторые называют это революцией, некоторые переворотом, им лучше знать, - произошли изменения, появились надежды, и они были не беспочвенными. Я не хочу идти вглубь. Мы надеялись, что новое руководство очистится от прошлых ошибок, и этот вопрос найдет свое решение. Но и этого не произошло. Можно сказать, что спустя год против нас были сделаны неприемлемые шаги, нас фактически обманули, они выиграли время, чтобы решить свои внутренние проблемы, раздавить, арестовать внутреннюю оппозицию. Азербайджанский народ хорошо знает, что произошло потом. Неприемлемые заявления, оскорбление азербайджанского народа, неуместные действия, позорные шаги, заявления и провокационные военные операции - в июле, августе и, наконец, 27 сентября. Я сказал: Довольно уже, вперед! Вражеская армия была уничтожена за 44 дня. Сегодня армянской армии нет", - заявил Президент Ильхам Алиев.